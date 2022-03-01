تسجيل 59 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية بولاية تونس

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وأضاف بن ناصر، في تصريح لـ”وات” اليوم الثلاثاء، ان حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، انخفضت بـحوالي 50 بالمائة مقارنة مع الأسبوع المنقضي، حيث تراوحت معدلات الإصابات اليومية بين 100 و150.

وأشار، إلى وجود 113 حالة مؤكدة بفيروس “كورونا”، مقيمة بالمستشفيات منهم 17 حالة متواجدة بالمصحات الخاصة، و96 بالمستشفيات العمومية، و29 حالة منهم في أقسام الإنعاش، لم يتلقوا الجرعة الأولى او الثانية من التلقيح.

وشدّد ذات المصدر، على ضرورة وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحدّ من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها أن تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد، فضلا عن الدعوة الى الإقبال على تلقي التلقيح.