توننداكس” يتراجع مع إقفال حصة الثلاثاء بنسبة 18ر0 بالمائة”

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس” حصة، الثلاثاء، متراجعا بنسبة 18ر0 بالمائة، ليدرك مستوى 96ر7066 نقطة مع حجم تداول ضعيف لم يتخط 4ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وحقق سهم شركة الايجار العربية لتونس، افضل أداء خلال الحصة، ليرتفع بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 410ر2 دينار، مسجلا معاملات بقيمة 248 الف دينار.

وتطور سه “نيو بادي لاين” بدوره، بنسبة 2ر2 بالمائة وسعر 000ر7 دينار، وسط معاملات بقيمة 31 الف دينار.

وكان اضعف أداء من نصيب الشركة التونسية للاستثمار “توننافست”، الذي خسر مع الاقفال ما قدره 3ر4 بالمائة، منهيا الحصة على سعر 310ر7 دينار، ومبادلات شبع منعدمة.

وتدحرج سهم تأمينات مغربية مع نهاية الحصة بنسبة 4ر3 بالمائة، وسعر 000ر56 دينار، مراكما معاملات بقيمة 68 الف دينار.

وسجل سهم “اونيماد” حضوره في خانة الأسهم الأكثر تبادلا منهيا، حصة الثلاثاء، على سعر 300ر7 دينار ويستحوذ على أرباح بقيمة 310 الف دينار، أي حوالي 13 بالمائة من المعاملات الجملية في الحصة.