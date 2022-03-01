نابل: تسجيل 3 وفيات و125 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، من بينها حالتي وفاة بتاريخ اليوم الثلاثاء، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1615 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ (وات)، أنه تم تسجيل 125 إصابة جديدة إثر القيام بـ475 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية تفوق 26 بالمائة، مضيفا أن مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 71274 حالة، في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 68717

في المقابل، أشار السلسمي، إلى أن عدد الحالات النشيطة من المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، سجل تراجعا إلى 942 حالة، من بينها 37 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية، مبينا ان نسبة استغلال أسرة الإنعاش بلغت 70 بالمائة بالقطاع العام، و6 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة اسرة الاوكسيجين 23 بالمائة بالقطاع العام، و17 بالمائة بالقطاع الخاص.

فتح