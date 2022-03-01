وفاة مصابين اثنين وتسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المهدية..

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ178 عينة، صدرت الثلاثاء، وفاة مصابين اثنين وتسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تعافي 100 مصاب.

وتراجعت الحالات النشطة إلى 668 حالة من أصل 35 ألفا و110 إصابات، سجلتها الجهة منذ ظهور الوباء، من بينها 33 ألفا و588 حالة شفاء و889 حالة وفاة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 16 بالمهدية و5 بكل من السواسي والشابة وهبيرة إلى جانب إصابة واحدة بدوائر قصور الساف وشربان والجم وملولش.

وتلقى 66 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 44 انتفعوا بالجرعة الأولى و4 بالجرعة الثانية و18 بالجرعة الثالثة.

وأحصت الجهة، منذ بداية عمليات التطعيم، 235 ألفا و665 منتفعا بجرعة واحدة مقابل 206 آلاف و248 ملقحين بصفة كاملة.

ونزلت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، اليوم، إلى 70 بالمائة، فيما قدر عدد المصابين المقيمين بمختلف مستشفيات الجهة بـ30 فردا.