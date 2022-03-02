رئيس الجمهورية يتسلم الدرع التذكاري لمجلس وزراء الداخلية العرب

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتسلّم رئيس الجمهورية الدرع التذكاري للمجلس، من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقد حضر حفل الاستقبال وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

يشار الى ان اشغال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب تنتظم اليوم 2 مارس بالعاصمة حيث يوجد مقر الامانة لهذا المجلس