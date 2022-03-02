القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أكثر من 280 ألف دينار

القبض على قاتل المرأة الثلاثينيّة بسيدي بوزيد وحجز سلاح الجريمة.. وهذه التفاصيل

رئيس الجمهورية يستقبل وزراء الداخلية العرب

متابعة/ هذا ما كشفته التحقيقات الأوليّة بخصوص ذبح إمرأة بسيدي بوزيد #خبر_ عاجل

رئيس الجمهورية يتسلم الدرع التذكاري لمجلس وزراء الداخلية العرب

2022/03/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتسلّم رئيس الجمهورية الدرع التذكاري للمجلس، من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقد حضر حفل الاستقبال وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

يشار الى ان اشغال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب تنتظم اليوم 2 مارس بالعاصمة حيث يوجد مقر الامانة لهذا المجلس

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn