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تطاوين: الاتحاد الجهوى للشغل يدعو الى اضراب حضوري لاعوان شركة ” تليتيك كاترينغ ” في ثلاث حضائر بصحراء الجهة

2022/03/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين اثر اجتماعه المنعقد صباح اليوم الاربعاء، منظوريه في شركة “تيلتيك كاترينغ” العاملين في حضيرة شركة”او,م,ف ” النمساوية في صحراء تطاوين الى تنفيذ اضراب حضوري ايام 14 و15 و16 مارس الجاري.

واتخذ الاتحاد هذا القرار، حسب نص الاعلام الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، على خلفية ما الت اليه اوضاع اعوان الشركة وتمادى ادارة شركة في المماطلة والتسويف الى جانب عدم الالتزام بتعهداتها وتفعيل محاضر الجلسات المبرمة معها

وذكر الاتحاد بالمطالب المتمثلة في خلاص صندوق الضمان الاجتماعي في الثلاثية الثالثة لسنة 2021، ومراجعة نظام العمل، والحصول على المستحقات المتخلدة وبطاقات الخلاص.

وكان الاتحاد الجهوي للشغل قد اصدر في وقت سابق برقية مماثلة دعا فيها منظوريه في ذات الشركة والعاملين في حضيرتي وادي زار وجبل كروز في صحراء الجهة التابعتين لشركة “ايني” الايطالية الى الاضراب الحضوري عن العمل خلال نفس الفترة ولنفس الاسباب

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