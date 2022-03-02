القصرين: وباء “كورونا” يتسبب منذ بدء انتشاره في وفاة 1086 شخصا وفي إصابة أكثر من 37 ألف شخص

تسبب وباء كورونا منذ بدء إنتشاره إلى حدود يوم 27 فيفري المنقضي في وفاة 1086 شخصا من ولاية القصرين منهم 17 شخصا توفوا خلال ال14 يوما الأخيرة، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة منصف المحمدي.

وأوضح المحمدي ل(وات) أن العدد الجملي للمصابين بكوفيد 19 ارتفع بالجهة منذ ظهور الفيروس الى 37046 مصابا من بينهم 1696 إصابة جديدة رصدت خلال الفترة الممتدة من 14 فيفري المنقضي الى 27 من نفس الشهر،مؤكدا أن مستوى الإختطار لايزال “مرتفعا جدا” بمختلف معتمديات الولاية وتم تسجيل 369 إصابة لكل 100 الف ساكن بكامل الولاية في الفترة المذكورة ما يستوجب مزيدا من الحذر واليقظة والالتزام التام بالتدابير الوقائية ومقتضيات البروتوكول الصحي للتوقي من مخاطر الوباء مع الإقبال على التلاقيح نظرا لثبوت نجاعتها في مجابهة الحالات الخطيرة للفيروس.

وبين في سياق متصل أن نسبة امتلاء أسرة الأكسجين بكافة مؤسسات الجهة الصحية تبلغ حاليا 25 بالمائة (48 شخصا) فيما تبلغ نسبة إمتلاء أسرة قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين (7 أسرة) 40 بالمائة، وذكر في ذات السياق أنه تم في الأيام الأخيرة تسجيل إقبال ضعيف على التلاقيح حيث لم يتجاوز عدد المطعمين في اليوم في كافة مراكز التلاقيح بالجهة 150 شخصا .

وفي هذا الصدد لفت ذات المصدر الى أن عدد الأشخاص الذين استكملوا جرعاتهم الأولى والثانية بكامل الولاية وصل حاليا الى 218 ألفا و461 شخصا اي ما يمثل 61 بالمائة مقابل 267 ألفا و556 مواطنا تلقوا جرعة واحدة اي بنسبة 75 بالمائة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة تعزيز المناعة 27 ألفا و188 شخصا اي بنسبة 18 بالمائة، معتبرا هذه النسبة ضعيفة للغاية رغم أهمية هذه الجرعة في مجال تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا.

ووجه المحمدي بالمناسبة دعوته إلى كافة المواطنين الذين لم يتموا جرعاتهم للتوجه في أقرب فرصة إلى مراكز التلاقيح لتلقي جرعاتهم والتوقي من مخاطر الوباء وكسر حلقات العدوى.