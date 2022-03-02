عبير موسي: سعيّد حرمنا من سحب الثقة من الغنّوشي

انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم المشهد السياسي الذي يقوده قيس سعيّد.

واوضحت في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ترك الأمور على حالها بتعطيلها ولم يحل مجلس نواب الشعب، معتبرة ان ذلك يشكل اهدارا للمال العام بالنسبة للموظفين بالبرلمان وتجويعا بالنسبة للنواب بالاضافة الى غلق متحف باردو.

وتابعت بأن راشد الغنوشي مازال على رأس البرلمان بسبب التمديد في الفترة الاستثنائية للوصول الى مشروعه (قيس سعيّد) السياسي الشخصي، مردفة بالقول: “رئيس سلطة تصريف الأعمال حرمنا حتى من سحب الثقة من الغنّوشي”، مشيرة الى أن البرلمان يستعد لعقد جلسة عامة ثانية.