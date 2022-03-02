المغرب يعلن ايقاف شخص جنوب شرق البلاد كان “يحضر لعملية إرهابية”

أعلنت السلطات المغربية الأربعاء أنها أوقفت شخصا في ضواحي مدينة طاطا (جنوب شرق المملكة)، يبلغ 27 عاما، يشتبه أنه موال لتنظيم “الدولة الإسلامية” كان “يحضر لتنفيذ مشروع إرهابي” يستهدف مواطنين أجانب ومسؤولين كبارا.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية (شرطة مكافحة الإرهاب) في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية إنه تمكن من “توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم -الدولة الإسلامية- (…) ” (جنوب شرق).

وأضاف أن التحريات أظهرت أن المشتبه “كان يحضر لتنفيذ مشروعه الإرهابي بإيعاز وتنسيق مع شخص متطرف ينشط خارج المغرب، له ارتباط بأحداث إرهابية بأوروبا” من دون تحديد هويته، وفق ما أضاف البيان.

وأوضح أن “هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب، وبعض المسؤولين السامين في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة”.

وأسفرت عملية التوقيف أيضا عن “حجز مجموعة من المواد المشبوهة، بكميات متفاوتة، والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات (…) بالإضافة إلى معدات معلوماتية تتضمن بيانات رقمية حول كيفية صنع المتفجرات”، بحسب نفس المصدر. كما ضبط “مخطوط مكتوب بخط اليد في شكل -وصية- يتوعد فيها بتنفيذ عمليات إرهابية”.

وفاق عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها الألفين منذ 2002، مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.

أ.ف.ب