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مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج تحجز اكثر من 30 ألف دولار بحوزة مسافر أجنبي

2022/03/02 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

حجزت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج، مبلغا من الأوراق المالية فاق 30 ألف دولار بحوزة مسافر أجنبي لم يتول التصريح به عند استعداده لمغادرة البلاد التونسية وفق بلاغ للديوانة التونسية، الأربعاء.

وأفادت الادارة العامة للديوانة بأنّ المسافر المذكور قد نفى عند تقدمه لمصالح الديوانة أن كان لديه ما يصرح به، وبإخضاعه إلى التفتيش الدقيق تم العثور تحت طيات ثيابه وتحديدا على مستوى البطن على المحجوز.

وتم بحسب المصدر ذاته، تحرير محضر حجز في الغرض والإذن بإحالة الملف إلى مصالح إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات إثر استشارة النيابة العمومية.

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