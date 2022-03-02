المهدية:نسبة العينات الايجابية تتراجع إلى 13 بالمائة

تراجعت نسبة العينات الايجابية، الأربعاء، إلى 13 بالمائة بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 126 عينة تم اختبارها.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوئر الصحية، إلى 8 بقصور الساف و3 بملولش وإصابة واحدة بكل من المهدية وهبيرة والجم.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 35 ألفا و161 إصابة من بينها 889 حالة وفاة و33 ألفا و658 حالة شفاء وذلك بعد تعافي 70 مصابا.

وتلقى 40 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 28 انتفعوا بالجرعة الأولى ومواطنين اثنين بالجرعة الثانية فيما تلقى 10 مواطنين الجرعة الثالث من التطعيم.

وبلغ إجمالي المنتفعين بجرعة واحدة 235 ألفا و695 فرد (ما يمثل 56ر53 بالمائة من السكان) وعادل مجموع الملقحين بصفة كاملة 206 آلاف و283 مواطن (88ر46 بالمائة).