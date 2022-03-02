بورصة تونس تقفل حصة الأربعاء على منحى إيجابي

أقفلت بورصة تونس حصة، الأربعاء، على منحى إيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 9ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 69ر7131 نقطة وسط حجم تداول لم يتخط 4ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم الخطوط التونسية، قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 8ر3 بالمائة وقيمة 550ر0 دينار، في ظل مبادلات ضعيفة لم تتجاوز الالف دينار. وحققت الناقلة الجوية الوطنية أرباحا بنسبة 25 بالمائة مع موفى سنة 2021 اي ما يناهز 619 مليون دينار.

وتميز سهم بنك تونس العربي الدولي ليكون الأكثر تداولا، مسجلا معاملات في حدود 570 ألف دينار، وينهي الحصة مرتفعا بنسبة 1ر3 بالمائة وسعر 000ر66 دينار.

في المقابل، شهد شركة النقل تقهقرا بنسبة 5ر4 بالمائة (720ر11دينار )، وسط حجم تداول لم يتجاوز عتبة 7 الالف دينار، تبعه سهم “نيو بادي لاين” الذي فقد بدوره 4ر4 بالمائة من قيمته وينهي الحصة على سعر (690ر6 دينار) مراكما أرباحا هزيلة بقيمة 68 الف دينار.