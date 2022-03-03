سليانة: تخصيص قطعة أرض لإنجاز منبت عصري موجه للمرأة الريفية بالكريب

خصصت مصالح بلدية الكريب التابعة لولاية سليانة قطعة أرض على مستوى الطريق الوطنية رقم 5 قرب معهد الكريب لإنجاز منبت عصري موجه للمرأة الريفية، وفق ما ذكره رئيس بلدية الكريب لطفي السليطي ل(وات)

وأضاف السليطي أن المنبت الذى تقدر مساحتة ب5 هكتارات، يهدف أساسا إلى تحسين ظروف عمل المرأة العاملة بالقطاع الفلاحي، وسيتم إنجازه بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، وأشار إلى أن الإعتمادات الأولية قدرت ب500 ألف دينار

وبين ان المنبت سيضم في البداية 50 إطارا وعاملا، وان الخطوات الأولية للمشروع إنطلقت ومن المنتظر أن يكون جاهزا مع أواخر سنة 2022

يذكر أن معتمدية الكريب منطقة فلاحية أساسا وتضم عمادات الكريب الشمالية والكريب الجنوبية والعالية و الدخانية وبرج المسعودي الشمالي وبرج المسعودي الجنوبية وحمام بياضة الشمالي وحمام بياضة الجنوبي