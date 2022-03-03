قابس: تسجيل حالة وفاة و69 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب 69 اصابة جديدة بالوباء توزّعت الى 34 إصابة بمارث، و13 بوذرف، و8 اصابات بالمطوية، و7 بالحامة، و4 بقابس الجنوبية، واصابتين بقابس المدينة، واصابة واحدة بمطماطة الجديدة، وذلك من مجموع 197 عيّنة تحليل.

ويبلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة 28 ألفا و513 اصابة منها 28 ألفا و704 حالات شفاء، فيما تعدّ الجهة حاليا 436 حالة نشيط تتوزع الى 139 حالة بقابس الجنوبية، و97 بوذرف، و63 بمارث، و34 بالمطوية، و32 بمطماطة الجديدة، و23 بكل من قابس المدينة ومنزل الحبيب، و18 بالحامة، و13 بقابس الغربية، و3 حالات بغنوش، وحالتين بمطماطة.

ويقيم حاليا 30 مصابا بأقسام “كوفيد 19” في ولاية قابس، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 109 اصابات لكل 100 الف ساكن.