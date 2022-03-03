مدنين: تسجيل 3 وفيات و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية مدنين، خلال ال24 ساعة الاخيرة، 3 وفيات بسبب فيروس “كورونا”، و69 اصابة جديدة، من جملة 383 عينة وردت نتائجها على الادارة الجهوية للصحة، لتبلغ نسبة الحدوث 18 فاصل 01 بالمائة، وفق ما ذكره، المدير الجهوي للصحة، جمال الدين حمدي.

وتوزعت الاصابات الجديدة، بين حومة السوق ب15 إصابة، وجرجيس 14 ، وبني خداش 9 اصابات، وسيدي مخلوف 8، وكل من اجيم ومدنين الجنوبية 6 إصابات، وميدون 5 اصابات، وبن قردان 4، ومدنين الشمالية اصابتين اثنين، وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات المحلية الى 50384 اصابة، منها 1439 حالة وفاة، منذ ظهور الجائحة.

في المقابل، تراجعت حالات الاقامة بالمؤسسات الصحية الى 36 حالة، منها 20 حالة بالمستشفيات العمومية، و16 بالمصحات الخاصة.