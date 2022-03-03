المهدية – كورونا: تعافي 68 مصاب بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 34 إصابة جديدة

تماثل 68 مصاب بفيروس كورونا المستجد، الخميس، للشفاء التام فيما سجلت الإدارة الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية 34 إصابة جديدة ودون رصد حالات وفاة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 11 بالشابة و8 بأولاد الشامخ و7 بالمهدية و3 بالجم وإصابتين (02) بملولش إلى جابن إصابة واحدة بكل من قصور الساف وبومرداس وهبيرة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 35 ألفا و195 إصابة من بينها 33 ألفا و726 حالة شفاء و889 حالة وفاة و580 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 95 مواطنا، اليوم، تطعيما مضادا للفيروس التاجي من بينهم 74 انتفعوا بالجرعة الأولى و6 بالجرعة الثانية فيما تلقى 15 مواطنا الجرعة الثالثة من التلقيح.

وبلغ إجمالي المنتفعين بجرعة واحدة من التطعيم 235 ألفا و770 فرد أي ما يمثل 58ر53 بالمائة من مجموع السكان مقابل 206 آلاف و352 ملقحا بصفة كاملة (89ر46 بالمائة).