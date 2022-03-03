الاحتفاظ بصاحب شركة لبيع المواد الغذائية بتهمة المضاربة والاحتكار لكميات من مادة “السميد المدعم

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الخميس بالاحتفاظ بصاحب شركة لبيع المواد الغذائية وادراج شخص آخر بحالة تفتيش بتهمة المضاربة والاحتكار لكميات كبيرة من مادة “السميد” المدعم وتدليس فواتير والتحيل، وفق ما أفاد به مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي.

وبين غنيمي في تصريح لوات، أنه على خلفية تشكيات المواطنين المتعددة من غياب مادة “الفارينة والسميد المدعم” من السوق وبيعها عن طريق الاحتكار، اتخذت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد هذا القرار.

و سيقع بعد استكمال الأبحاث إحالة المحضر على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.