بورصة تونس تقفل حصة الخميس على تراجع بنسبة 02ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس حصة، الخميس، على منحى سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 02ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 31ر7130 نقطة وسط حجم تداول لم يتخط 4ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وعاد أفضل أداء خلال الحصة الى سهم مجمع تواصل القابضة بعد أن زاد سعره بنسبة 3ر4 بالمائة وقيمة 730ر0 دينار، في ظل مبادلات محتشمة لم تتجاوز 24 الف دينار.

وصنف سهم التجاري للإيجار المالي في خانة الأسهم الأفضل اداء خلال الحصة، وينهي الحصة مرتفعا بنسبة 5ر3 بالمائة وسعر 440ر13 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

في المقابل، كان سهم الشركة التونسية للتامين وإعادة التامين “ستار” الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4ر4 بالمائة من قيمته وينهي الحصة على سعر 100ر107 دينار، ومبادلات ضعيفة ناهزت 34 الف دينار، تبعه سهم مصنع الأثاث الداخلي الذي تقهقر بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 180ر3 دينار، ومبادلات هزيلة بقيمة 26 الف دينار.

ولا يزال سهم بنك تونس العربي الدولي يواصل رحلته صعودا، ليستحوذ على أرباح بقيمة 454 الف دينار، ويختتم الحصة متطورا بنسبة 7ر2 بالمائة وسعر 800ر67 دينار.