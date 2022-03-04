عميد المحامين يفجرها: “عبد الرزاق الكيلاني اراد تسجيل موقف سياسي وعليه أن يتحمل وزر عمله”..

أكد عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الجمعة,أنه عبر بوضوح منذ انتخابه عميدا للمحامين عن أنه سيكون على نفس المسافة من كل الأحزاب, و تعهد بعدم السماح بتوظيف مهنة المحاماة لفائدة أي حزب أو ضد حزب اخر.

و قال بودربالة “كنت دائما في الصف الأول للدفاع عن كل الزملاء عندما يتعرضون لأي اشكال اثناء ممارستهم لمهنتهم.. ولكن كل من يريد العمل في السياسة وهذا حق من حقوقه فليتحمل مسؤوليته و لن يكون ذلك على حساب مهنة المحاماة”.

و تابع بودربالة قوله “موش بعد ماتعمل السياسة تجي تطلب من المحاماة بش تساندك ..انت عندك غاية سياسية تحب توصللها لازم يكون عندك الشجاعة الكافية”, مشددا على أنه لن يسمح لأحد بالاختباء وراء عباءة المحاماة طيلة العهدة التي يشرف فيها على المهنة حسب قوله.

و أكد عميد المحامين ابراهيم بودربالة في تصربح لاذاعة جوهرة اف ام, أن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ,بصدد تسجيل موقف سياسي وعليه أن يتحمل وزر عمله “حسب تعبيره.