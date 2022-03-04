قفصة: إنفراج لافت في مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا”

أعلن المدير الجهوي للصحة بقفصة، سالم ناصري، اليوم الجمعة، عن إنفراج لافت في مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، وخاصة من حيث تدنّي نسبة إيجابية تحاليل الكشف عن الوباء، ونسبة إيواء مرضى هذا الوباء بالمستشفيات.

وقال في تصريح لـ(وات)، أن نسبة إيجابية تحاليل الكشف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، إنخفضت حاليا إلى حدود 20 بالمائة، مقابل نسبة تراوحت ما بين 50 و60 بالمائة في الاسابيع القليلة الماضية، مضيفا أن الحالات النشيطة حاليا والبالغ عددها 51 حالة، إنحصرت في تسع معتمديات بالولاية من مجموع 13 معتمدية.

وباتت معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وزانوش والسند، هذه الفترة، خالية تماما من فيروس كورونا، حسب آخر تحيين للوضع الوبائي.

من ناحية أخرى، وحسب المدير الجهوي للصحة، فإنّ ثمانية مصابين فقط يقيمون حاليا ببعض أقسام كوفيد 19 بالجهة، وهو عدد منخفض بالمقارنة مع عدد المرضى الذين أقاموا بهذه الأقسام في الاسابيع الثلاث الأخيرة.

وإستنادا إلى تحيين للوضع الوبائي كشفت عنه إدارة الصحة أمس الخميس، فإنّ وباء “كورونا” قد أودى منذ بداية ظهوره في شهر مارس من سنة 2020، بحياة 1014 شخصا من ولاية قفصة، من بينهم 3 أشخاص فارقوا الحياة خلال الفترة الممتدة من يوم 22 فيفري المنقضي إلى يوم 2 مارس الجاري، وذلك من مجموع أكثر من 18 ألف شخص طالتهم عدوى هذا الوباء.