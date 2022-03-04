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سيناتور أمريكى يحرض الروس على اغتيال بوتين..

2022/03/04 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال السيناتور الأمريكى الجمهورى ليندسى جراهام، إن الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة فى أوكرانيا هى أن يتم اغتيال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على يد هؤلاء الموجودين فى بلاده.

وكتب جراهام على تويتر يقول “هل هناك بروتاس فى روسيا؟ هل هناك شخص ناجح آخر مثل العقيد ستافنبيرج فى الجيش الروسى؟.. الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا أن يقوم شخص فى روسيا بالقضاء على هذا الرجل. ستقدم بذلك خدمة عظيمة لبلادكم وللعالم”.

وأضاف جراهام قائلا إنه لو أن الروس لا يريدون العيش فى ظلام وأن يكونوا معزولين عن باقى العالم، إذن فأنتم بحاجة للقيام بعمل صعب.

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