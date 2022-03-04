سفراء سابقون بتونس و دبلوماسيّون يطالبون الرئيس الأمريكي بالضغط على قيس سعيّد #خبر_ عاجل

طالب سفراء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون بتونس في مراسلة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، بالتحرك والتصدي لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

و انتقد الممضون على المراسلة غياب رد فعل أمريكي قوي على ما وصفوه بـ” هجوم قيس سعيد على الديمقراطية “. وطالبوا بالعودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة و بإعادة الهيئات المستقلة ، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . بالاضافة الى المطالبة بحماية التعددية السياسية وحرية التعبير التي أصبحت مهددة وفق ما جاء في نص الرسالة .

كما دعت الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي بتقديم الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس وتقديم القروض شريطة العودة إلى المسار الديمقراطي . وأشار نص الرسالة التي تشرت يوم أمس الخميس 3 مارس 2022 ، إلى فشل قيس سعيد في تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية و قيامه بتهديد الحقوق والحريات عبر محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية .