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Ghazi karoui

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صاحب محل لبيع المواد الغذائية يتحرش بطفلة..

2022/03/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أقدم صاحب محل لبيع المواد الغذائية تقع بالقرب من المدرسة الابتدائية أولاد العامر بسوسة على التحرش بتلميذة تبلغ من العمر 11 عاما.

وقالت والدة الطفلة,في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أن ابنتها توجهت “للعطار” المذكور لشراء لمجة ولكنه قام بإغلاق الباب وتعمد لمسها بأماكن حساسة من جسدها وقبل خروجها أعطاها قطعة “شكلاطة” وطلب منها عدم اخبار أحد” حسب قولها.

و أوضحت الأم, أن ابنتها صارحتها بما حدث بعد عودتها للبيت مؤكدة أنها توجهت إلى محل المتهم وحذرته من تكرار فعلته ثم قررت بعد 3 أيام تقديم شكاية في الغرض .

من جهته أكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية 2 علي عبد المولى, أنه تم بعد الشكاية ايقاف المشتكى به وبعد استنطاقه نفى كل ما نسب اليه حيث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة ليمثل اليوم أمام القضاء و تقرر احالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل التحرش الجنسي الواقع على طفل.

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