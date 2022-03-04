تهاطل العروض لاقتناء حقوق بث المسلسل الكوميدي للرئيس الأوكراني

تتهافت الدول على الحصول على حق بث مسلسل “خادم الشعب” وهو مسلسل كوميدي من بطولة الرئيس الأوكراني قبل أن يصبح رئيساً، يقوم فيه بدور الرئيس الأوكراني.

ففي 2015، قام الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي بدور “فاسيلي بتروفيتش غولوبورودكو”، المعلم بمدرسة ثانوية انتقل إلى الرئاسة بعدما نشر أحد طلابه مقطعاً مسجلاً مصورًا له وهو يدين الفساد الرسمي في أوكرانيا. يبدأ غولوبورودكو في إدارة شؤون البلاد، متجنبًا مزايا كونه قائدًا من خلال الحفاظ على حياته العادية.

حقق المسلسل نجاحاً كبيراً في أوكرانيا، حيث استمر لمدة ثلاثة مواسم، وبلغ الاهتمام ذروته منذ تعرُّض البلاد لهجوم من روسيا.

أعلنت القناة الرابعة الإنكليزية أن لديها حقوق بث المسلسل في المملكة المتحدة، كما أفادت شركة “إيكو رايتس”، صاحبة حقوق البث، عن صفقات مع قنوات تلفزيونية في الشرق الأوسط واليونان ورومانيا، إضافةً إلى محطات إذاعية في بلغاريا ومولدوفا وإستونيا وفرنسا وفنلندا وجورجيا.

حيث فاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل روائي طويل في حفل توزيع جوائز “تيلي ترايمف” في أوكرانيا وأيضاً بجائزة “غولد ريمي” للكوميديا ​​التلفزيونية عام 2016 في مهرجان “وورلد فيست” في هيوستن.