البحث في عملية إسناد ضيعة “المصير” الكائنة بمعتمدية قعفور

ذكر المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية بولاية سليانة, علي السالمي في تصريح مساء اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة كلفت منذ يوم 22 فيفري المنقضي فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسليانة بالبحث في عملية إسناد ضيعة “المصير” الكائنة بمعتمدية قعفور بموجب الكراء

وبين ان عملية البحث تهدف الى التحقق من الإجراءات المتبعة في عملية التسويغ وسماع جميع الأطراف المتداخلة في عملية الإسناد وإجراء جميع التساخير والمكاتبات لافتا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية.

يشار إلى أن متساكني الأقصاب عمدوا مؤخرا إلى غلق الطريق الجهوية 73 لأيام متتالية كحركة تصعيدية إثر الدخول في إعتصام مفتوح منذ بداية فيفري المنقضي ، تعبيرا عن رفضهم لتواصل استغلال المستثمر للضيعة.

وقال جمال الجويني، أحد متساكني منطقة الأقصاب، في تصريح سابق لـ(وات)، أن 26 عاملا كانوا يعملون بضيعة” المصير” بالمنطقة، دخلوا منذ 4 فيفري المنقضي في اعتصام مفتوح بعد طردهم من قبل مستثمر تسوغ الضيعة الدولية، موضحا أن المحتجين” رفضوا تواصل استغلال هذه الأرض الشاسعة التي تمسح في حدود 798 هكتارا وتحتوي على عدد هام من الأشجار المثمرة من قبل شخص واحد في المنطقة .ريفية تضم عددا هاما من المعطلين عن العمل”.