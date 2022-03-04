باجة: حجز 3450 علبة سجائر محلية الصنع تفوق قيمتها الـ11 ألف دينار

تم، مساء أمس الخميس، حجز 3450 علبة سجائر محلية الصنع، تفوق قيمتها الـ11 ألف دينار، وذلك بسبب المضاربة، حسب المدير الجهوى للتجارة، يسري الدمرجي.

وأضاف نفس المصدر، في تصريح لـ(وت)، أن فريقا مشتركا يتكون من مصالح الادارة الجهوية للتجارة وفرق أمنية، حجز هذه البضاعة في إطار عمليات التصدي للمضاربة، مضيفا أنه تم تحرير 4 مخالفات اقتصادية في الغرض.

وقال الدمرجي، أن هذه العملية تندرج ضمن حملات مراقبة انطلقت منذ أيام للتصدي للاحتكار والمضاربة ومراقبة المواد المدعمة، مشيرا أنها ستتواصل بكثافة إلى غاية شهر رمضان.