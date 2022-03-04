بورصة تونس تستعيد نسقا إيجابيا مع نهاية الاسبوع و”توننداكس” يرتفع ب7ر0 بالمائة

استعادت بورصة الأوراق المالية بتونس معاملاتها للأسبوع الممتد من 28 فيفري الى 4 مارس 2022، نسقا إيجابيا، بعد ان شهدت موجة من البيع خلال الأسبوع المنقضي، 21 – 25 فيفري 2022، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية

، وارتفع المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” بنسبة 7ر0 بالمائة الى مستوى 29ر117 نقطة، وفق شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وشهد الأسبوع تباطؤا في نسق المعاملات، لتحقق البورصة ما قيمته 6ر14 مليون دينار، اي بمعدل يومي يناهز 9ر2 مليون دينار.

وعاد افضل اداء للأسبوع، الى سهم “ايتاك” الذي زاد بنسبة 3ر15 بالمائة ويبلغ سعر 680ر0 دينار مع حجم داول ضعيف بقيمة 25 الف دينار. وارتفع رقم معاملات الشركة سنة 2021 الى 9ر7 مليون دينار متطورا بما قدره 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي ضمن قائمة الأسهم النشيطة هذا الأسبوع، ليسجل ربحا بنسبة 3ر6 بالمائة وسعر 68 دينار وحجم معاملات بقيمة 8ر1 مليون دينار، علما وان البنك يحقق، حتى اليوم، اداء إيجابيا سنويا بالسوق المالية يعادل 9ر14 بالمائة

في المقابل كان اسوء اداء من نصيب الشركة العقارية التونسية السعودية، التي فقد سهمها ما قدره 5ر12 بالمائة ويصل سعر 100ر2 دينار

وواصل سهم الشركة التونسية للاستثمار “توننفاست” انحداره دون تسجيل معاملات، وفق المصدر ذاته، ليفقد ما قدره 1ر8 بالمائة ويصل سعر 020ر7 دنانير مع نهاية المعاملات الاسبوعية

واتسم سهم شركة التامين “استري” بكونه السهم الأكثر حيوية في الأسبوع، منهيا المعاملات دون تغيير بسعر 430ر57 دينار وغذى السهم السوق بتداولات بقيمة 9ر2 مليون دينار.