الرابطة المحترفة الثانية: المجموعتان 3 و4 – غدا مواجهات صعبة لجميع الفرق الساعية الى التأهل للمرحلة الحاسمة

تجرى غدا السبت بداية من الساعة الثانية بعد الظهر مقابلات الجولة التاسعة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة ، والتي ستتسم بمواجهات صعبة خصوصا لدى الفرق الساعية الى التأهل للمرحلة الحاسمة .

في المجموعة الثالثة، تبدو مباراة أولمبيك سيدي بوزيد صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة و مستقبل وادي الليل صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط مناصفة مع فريقي هلال مساكن و مكارم المهدية، غامضة وصعبة التكهن بالنتيجة، خصوصا وأنّ التنافس سيكون على أشده لكسب اللقاء، حيث لن يرضى أصحاب الأرض بقيادة مدربهم الجديد حسان القابسي الاّ بالنقاط الثلاث التي ستضمن لهم ورقة التأهل للمرحلة الثانية، وهي نفس الغاية التي يريدها زملاء اللاعب أشرف العجيمي الذين سيدخلون اللقاء بشعار الانتصار الذي قد يمكنهم من الارتقاء الى صدارة الترتيب قبل الجولة الختامية.

ومن ناحيته يتحول مستقبل قابس صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة الى المحمدية لملاقاة مستقبل المكان متذيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، في لقاء سيكون الانتصار وحده الذي هو الذي سيحكم على زملاء اللاعب زياد الشاوش في بلوغ المرحلة الثانية التي ستضم أقوى فرق الرابطة المحترفة الثانية الساعية الى الصعود، في حين أنّ فريق المدرب محرز الميلادي مستقبل المحمدية الذي كسر سلسلة التعادلات بتحقيقه الانتصار في الجولة الماضية على متصدر الترتيب أولمبيك سيدي بوزيد بنتيجة 1 – 0 من اقدام اللاعب بلحسن الماجري سيجد نفسه قد قلب جلّ التوقعات اذا ما حقق الفوز الثاني على التوالي الذي سيجعله يقفز الى نفس المرتبة مع ضيفه ويجدد آماله في المراهنة على التأهل للمرحلة الثانية.

ومن جهة أخرى سيكون ملعب أحمد خواجة، مسرحا لقمة الساحل بين مكارم المهدية وهلال مساكن صاحبي المركز الثالث برصيد 10 نقاط في مباراة شعارها الأول والأخير لكلا الفريقين هو الفوز و فكّ الشراكة في الترتيب.و سيسعى زملاء اللاعب هارون الكوكي الى استغلال جميع الفرص الممكنة من أجل الخروج بالنقاط الثلاثة ورد الاعتبار بعد هزيمة في لقاء الذهاب بنتيجة 1 – 0، من جهة، في حين أنّ رفاق اللاعب عماد البعيلي سيراهنون على مفاجئة خصمهم و تحقيق الانتصار الثالث لهم ما من شأنه أن يدعم حظوظهم للفوز باحدى ورقتي التأهل للمرحلة الثانية، في حالة تعثر بقية المنافسين.

وفي المجموعة الرابعة، يتحول قوافل قفصة متصدر الترتيب برصيد 15 نقطة الى الى قربة لمواجهة نادي المكان صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة في قمة كروية خالصة يصعب التكهن بنتيجتها، مع أسبقية معنوية للضيوف الذين يمتلكون أقوى خط هجوم في المجموعة برصيد 11 هدفا، حيث سيسعى كل طرف الى خطف انتصار ثمين سيضمن بصفة مباشرة للأصفر والأخضر التأهل للمرحلة الثانية، كما سيقفز للفريق المحلي الى المركز الأول قبل موعد الجولة الختامية ما سييسر التأهل للمرحلة الثانية.

وبدوره، يستضيف الملعب القابسي صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط مرجان طبرقة صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط في مواجهة يسعى فيها كل طرف، خصوصا الفريق الضيف، الى تحقيق الانتصار، وانتظار تعثر النادي القربي، وهي نتيجة ستزيد في الطابع الحماسي للمجموعة الثالثة وتأجيل معرفة المتأهل الثاني للمرحلة القادمة الى الجولة الختامية.

أما مباراة الأخيرة رادس، بين سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي صاحبي المركز الخامس والسادس برصيد 5 نقاط لكل منهما، فانّ الرهان فيها سيقتصر فقط على تفادي النزول، بعد أن فقد كلا الفريقين جميع الآمال في المنافسة على أحد المركزين المؤهلين للمرحلة الثانية منذ عدة جولات بسبب كثرة الهزائم، حيث انهزم السبورتينغ في 5 لقاءات مقابل انتصارين وتعادل، في حين انهزم ممثل عاصمة الجنوب في 3 لقاءات مقابل انتصار وحيد و 4 تعادلات.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لمقابلات المجموعتين 3 و4 المقررة ليوم غد السبت :

السبت 5 مارس 2022

المجموعة الثالثة

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل وادي الليل /الحكم عامر شوشان

ملعب خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – هلال مساكن /الحكم يوسف السرايري

ملعب المحمدية

مستقبل المحمدية – مستقبل قابس /الحكم نصر الله الجوادي

المجموعة الرابعة

ملعب قابس

الملعب القابسي – مرجان طبرقة / الحكم محرز المالكي

ملعب قربة

النادي القربي – قوافل قفصة / الحكم نضال اللطيف

ملعب رادس

سبورتينغ بن عروس – سكك الحديد الصفاقسي /الحكم امير الوصيف