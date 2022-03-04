بن عروس : تسجيل حالتي وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية بن عروس، حالتي وفاة جديدتين و32 إصابة بفيروس كورونا، وذلك وفق آخر تحيين للحالة الوبائية صادر عن إدارة الصحة الوقائية بالجهة، ومتعلق بنتائج تحليل العينات الخاصة بيوم الاربعاء الفارط.

وقامت الفرق الصحية المعنية، بإجراء وتحليل العينات بالجهة، وفق ما افاد به “وات”، مدير ادارة الصحة الوقائية بالجهة، الدكتور فتحي اللطيف، بتحليل 178 عينة، بلغت نسبة الحالات الايجابية فيها 17 فاصل 97 بالمائة.

ووفق نفس المصدر، فقد تماثلت للشفاء من الفيروس، 55 حالة جديدة، لينخفض عدد الحالات النشيطة إلى 340 حالة، كما انخفض عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس الى 5 حالات، ات تزال تشغل أسرّة اوكسيجين بهذا المستشفى.

يذكر ان إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 49052 إصابة، منها 1188 حالة وفاة.