تفاصيل مداهمة فضاءات لتعاطي الرهان الرياضي وحجز مبالغ مالية وتجهيزات‎‎

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان، من حجز مبلغ مالي يناهز 6 آلاف دينار وعدد من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية وبطاقات شحن الكترونية، اثر مداهمة 5 فضاءات تنشط بصفة غير قانونية في مجال الرهان الرياضي، وفق ما أفاد به مصدر أمني لاذاعة “الجوهرة أف أم”.

كما تمكنت أيضا من الكشف عن ورشة تقوم بصنع وطباعة بطاقات الشحن الالكترونية وتعاطي لعبة البولينج، دون ترخيص قانوني، حيث تم حجز 4000 بطاقة شحن ومجموعة من التجهيزات و المعدات المستعملة في الغرض. وقد أذنت النيابة العمومية بمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين.