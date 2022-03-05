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حجز اكثر من 32 طنا من السميد والفارينة ومواد غذائية مدعمة خلال مداهمة مستودع عشوائي بدوار هيشر..خبر_عاجل

2022/03/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

ارتفع محجوز العملية النوعية التي نفذها أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة مع وحدات الحرس الوطني، عشية امس الجمعة، بمستودع عشوائي بدوار هيشر الى اكثر من 32 طنا من السميد والفارينة المدعمة والمواد الغذائية المتنوعة، وفق تاكيد مصالح الإدارة الجهوية للتجارة.

وقد تواصلت، صباح اليوم السبت، عملية حصر المحجوزات بالمستودع الكائن داخل حي سكني والتابع لصاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة بحي التضامن بولاية اريانة، ثم نقلها وتامينها.

وتمثلت المحجوزات، وفق نفس المصالح، في اكياس من السميد المدعم، وكمية من الفارينة المدعمة، وأطنان من مواد “الكسكسي” و “المقرونة” و”الشربة” وكميات مختلفة من المواد الغذائية المتنوعة.

يشار الى انه تم، امس الجمعة، تحرير مخالفة ضد صاحب المستودع من أجل ارتكاب مخالفة زيادة في الاسعار باخفاء بضاعة

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