باجة: تسجيل حالة وفاة و18 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

ارتفع عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد بباجة الى 734 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، امس الجمعة، لرجل من معتمدية نفزة عمره 82 سنة.

كما كشفت التحاليل الفيروسية وجود 18 اصابة جديدة بعدوى الفيروس من جملة 112 عينة بنسبة تحاليل ايجابية فاقت ال20 بالمائة، حسب تقرير للادارة الجهوية للصحية تحصلت عليه “وات”.

وتتوزع الاصابات الجديدة على معتمديات باجة (14 اصابة) ومجاز الباب (5 اصابات) وتستور (02 اصابات) ونفزة(2 اصابات) ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 25783 اصابة من جملة 66799 تحليلا تم اجراؤها .

وقد لوحظ انخفاض فى نسبة التحاليل الايجابية فى حدود اكثر من 20 بالمائة مقارنة ب38 بالمائة قبل قرابة الشهر، وسجل انخفاض فى عدد الاصابات لكل 100 الف ساكن التى وصلت الى 132 لكل 100 الف ساكن بكامل الولاية وارفعها بمدينة باجة التى سجلت اكثر من 150 اصابة لكل 100 الف ساكن مقارنة باكثر من 1400 اصابة لكل 100 الف ساكن فى موفي جانفي المنقضي فى حين بقيت كل معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى امس ذات مستوى انذار “مرتفع جدا” للاصابة بفيروس “كورونا” بوجود عدد من الاصابات يفوق ال100 اصابة لكل 100 الف ساكن.