 التعادل 1-1 يحسم لقاء الكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الساحلي

حسم التعادل (1-1) نتيجة لقاء الكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الساحلي الذي دار اليوم السبت برادس لحساب الجولة التاسعة للمجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وبادر الفريق الضيف بافتتاح التسجيل بواسطة فيني بونغونغا في الدقيقة 25 فيما عدل الفريق المحلي النتيجة عن طريق اسكندر العبيدي (28).

وعزز النادي الافريقي، بهذا التعادل، موقعه في المركز الثاني برصيد 16 نقطة متاخرا بنقطتين عن الاتحاد المنستيري المتصدر فيما انفرد النجم الساحلي بالمرتبة الرابعة بمجموع 11 نقطة.

وشهدت المباراة تعرض قائد فريق النادي الافريقي صابر خليفة الى اصابة خطيرة في اواخر الشوط الاول تم على اثرها نقله الى المستشفى للخضوع الى الكشوفات الطبية اللازمة.

ترتيب المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد المنستيري 18 9 5 3 1 7 2

2- النادي الافريقي 16 9 4 4 1 7 4

3- مستقبل الرجيش 13 9 3 4 2 8 7

4- النجم الساحلي 11 9 2 5 2 6 6

5- الاولمبي الباجي 10 9 3 1 5 6 7

— ترجي جرجيس 10 9 2 4 3 4 6

7- هلال الشابة 9 9 2 3 4 5 7

8- مستقبل سليمان 7 9 1 4 4 3 7