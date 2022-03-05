قيس سعيد : “لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها”

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد على “الحرص الراسخ، على احترام القانون والحريات والحقوق، على خلاف ما يتم الترويج له في الخارج”، مشددا على أنه “لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها”.

وقد أقر الرئيس خلال المحادثة التي أجراها اليوم السبت بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، بأن “الظرف صعب”، موضّحا أنه “لا بد من النظر في أسباب ذلك داخليا ودوليا”.

وقال بالمناسبة “إن العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة لن تضعف، من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي، في كنف الحرية والديمقراطية”، وفق ما جاء في بلاغ لمؤسسة الرئاسة.

وعلى صعيد آخر أكّد رئيس الدولة، حسب ما جاء في مقطع الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، على أنه “لم يتدخّل في عمل القضاء العسكري ولا في الأحكام الصادرة عنه”، مشيرا إلى أنه “لم يرفع إطلاقا أيةّ دعوى قضائية ضد أي كان، من أجل رأيه أو مواقفه”.

وردّا على التهم الموجّهة له من الخارج، بخصوص تفرّده بالسلطة واتخاذ القرار وخروجه عن الديمقراطية، قال الرئيس قيس سعيّد: “فليستمع الغرب إلى وسائل الإعلام التونسي وليقرأ الصحف التونسية، ليقف على مدى الحرية التي يتمتّع بها الصحفيون في تونس”.

وأضاف قوله في سياق متّصل: “البعض يشترون الذمم في العالم، لتشويه وطنهم للأسف”.