غدا الأحد رحلة جديدة لأجلاء التونسيين العالقين في أوكرانيا

اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم السبت، في بلاغ صادر عنها أنه تمت برمجة رحلة جوية مساء يوم غد الأحد ، ستؤمنها الناقلة الوطنية، الخطوط الجوية التونسية، عبر المطار الدولي لبوخارست (رومانيا) والمطار الدولي لكراكوفي (بولونيا)، وذلك في إطار عمليات الإجلاء لأفراد الجالية التونسية بأوكرانيا والتي أذن بها رئيس الجمهورية.

ودعت الوزارة في ذات البلاغ أبناء الجالية الذين تم تأمين استقبالهم ببولونيا ورومانيا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن الى التواصل فورا مع سفارتي فرصوفيا وبوخارست حتى يتأكدوا من تسجيل أسمائهم على قائمة الإجلاء.

يذكر انه سبق ان تم منذ مطلع الشهر الجاري اجلاء نحو 433 تونسيا من افراد الجالية التونسية بأوكرانيا عبر رحلات جوية امنتها طائرات مدنية وعسكرية انطلاقا من رومانيا وبولونيا.

ووضعت الوزارة ارقام الهاتف للاتصال :

-سفارة تونس بفرصوفيا :

+48506753463

+48516645412

-سفارة تونس ببوخارست :

+40759808344