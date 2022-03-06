طقس اليوم: أمطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب ودرجات الحرارة في انخفاض

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عاجل: أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر..

2022/03/06 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتسم الطقس، الاحد، بارتفاع طفيف في درجات الحرارة تزامنا مع نزول جمرة التراب، استنادا للتقويم الفلاحي، حيث تبدأ فيها الأرض بالدفء تدريجيّا.
وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال و الوسط و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 16 و 21 درجة بالجنوب مع ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات وأحيانا كثيفة.
ومن المنتظر نزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط و تكون مؤقتا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية.
وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشرقي و تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمتموجا بالسواحل الشرقية

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