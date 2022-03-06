عاجل: نشرة محينة للوضع الجوي..

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي ، في نشرة متابعة، أن تشهد هذه الليلة نزول بعض الأمطار المتفرقة والرعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط

وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما و الأنشطة البحرية ممكنة والبحر تدريجيا متموج

أما الأجواء فتكون باردة بالمرتفعات الغربية حيث تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 6 و10 درجات وتكون بين 10 و14 درجة ببقية المناطق