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عاجل: نشرة محينة للوضع الجوي..

2022/03/06 أخبار, المصدر, متفرقات

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي ، في نشرة متابعة، أن تشهد هذه الليلة نزول بعض الأمطار المتفرقة والرعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط
وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة عموما و الأنشطة البحرية ممكنة والبحر تدريجيا متموج
أما الأجواء فتكون باردة بالمرتفعات الغربية حيث تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 6 و10 درجات وتكون بين 10 و14 درجة ببقية المناطق

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