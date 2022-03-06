الرابطة المحترفة الثانية (المرحلة الاولى) – نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعتين الاولى والثانية

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد

الاحد 6 مارس 2022

المجموعة الاولى

ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي القلعة الرياضية 2-1

ملعب رادس

النجم الرادسي – النادي البنبلي صفر-1

ملعب الشاذلي زويتن

الملعب التونسي – اولمبيك مدنين 1-صفر

الترتيب ن ل

1-الملعب التونسي 20 9

2-القلعة الرياضية 12 9

— النادي البنبلي 12 9

4-الملعب الصفاقسي 11 9

— النجم الرادسي 11 9

6-اولمبيك مدنين 7 9

المجموعة الثانية ملعب حومة السوق جربة

جمعية جربة – كوكب منزل النور 1-صفر

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية – شبيبة القيروان 2-1

ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الاولمبي للنقل – امل جربة 1-1

الترتيب ن ل

1-جمعية جربة 17 9

2-شبيبة القيروان 16 9

3-جندوبة الرياضية 13 9

— امل جربة 13 9

5-كوكب منزل النور 8 9

6-الاولمبي للنقل 7 9