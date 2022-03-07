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تأمين رحلة ثانية للخطوط التونسية لإجلاء التونسيين الفارّين من الحرب على أوكرانيا

2022/03/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أقلعت مساء، الأحد، طائرة الخطوط التونسية من نوع أرباص أ 319 ، طاقة استيعابها 112 مسافرا، انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي باتجاه العاصمة الرومانية بوخارست، ثمّ التحليق إثر ذلك باتجاه كاراكوفيا ببولونيا لإجلاء عدد من التونسيين المقيمين بأوكرانيا، حسب بلاغ لوزارة النّقل صادر مساء، الأحد.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد دعت في بلاغ أصدرته أمس، السبت، التونسيين، الذّين تمّ تأمين استقبالهم ببولونيا ورومانيا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن الى التواصل فورا مع سفارتي تونس بفرصوفيا وبوخارست حتى يتأكدوا من تسجيل أسمائهم على قائمة الإجلاء.

يشار أنّه سبق أن تمّ منذ بداية مارس 2022 إجلاء نحو 433 من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا عبر رحلات جوية امنتها طائرات مدنية وعسكرية انطلاقا من رومانيا وبولونيا.

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