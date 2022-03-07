باجة: انخفاض نسبة إشغال الاسرة المخصصة لمرضي “كورونا” الى قرابة 12 بالمائة



انخفضت نسبة اشغال الاسرة المخصصة لمرضي فيروس “كورونا”، موفى الاسبوع الفارط، بباجة الى قرابة ال 12 بالمائة، (11,96)، حيث تتوزع هذه النسبة الى اكثر من 37 بالمائة بالمستشفي المحلي بنفزة، واكثر من 16 بالمائة بالمستشفي الميداني والمستشفي الجهوي لمدينة باجة، و7 بالمائة بتستور.

وقد سجلت نسبة اشغال الاسرة انخفاضا الى النصف مقارنة بنهاية شهر فيفري المنقضي، لعد ان كانت هذه النسبة تفوق ال24 بالمائة، مع بلوغها 50 بالمائة بمستشفيات مدينة باجة.

ولم تسجل اخر الاسبوع ،حالات وفاة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد بباجة، حيث استقر عدد الوفيات فى حدود الى 734 حالة، فى حين كشفت التحاليل الفيروسية عن تسجيل 25 اصابة جديدة بالفيروس، من جملة 102 تحليل تم اجراؤه بنسبة ايجابية قاربت ال25 بالمائة، حسب تقرير للادارة الجهوية للصحة، تحصلت عليه “وات”.

وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة 25661 إصابة، من جملة 66901 تحليل تم اجراؤه .

وسجلت الجهة، ايضا، انخفاض عدد الاصابات لكل مائة الف ساكن، قدرت ب125 اصابة لكل مائة الف ساكن بكامل الولاية، ارفعها بمدينة باجة التى سجلت اكثر من 133 اصابة لكل مائة الف ساكن.