مبروك كورشيد:” هل عرفنا الحقيقة؟.. هل أنصفتم مدينة بن قردان؟”

علق النائب المستقلّ في البرلمان المجمدة أشغاله مبروك كرشيد، اليوم الاثنين 7 مارس 2022، على احياء ذكرى “ملحمة بن قردان”.

وتساءل كرشيد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “الفيسبوك” قائلا: “فى ذكرى ملحمة بن قردان ،هل عرفنا الحقيقة ؟ وهل انصفتم المدينة ؟ ”

واستنكر كرشيد عدم تعهّد القضاء العسكري بالقضية، مؤكّدا أنه لم يتم كشف الحقيقة كاملة بعد عن ما اعتبرها “أخطر ملفات الإرهاب في العشرية السوداء”.

وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:

فى ذكرى ملحمة بن قردان ،هل عرفنا الحقيقة ؟ وهل انصفتم المدينة ؟

فى مثل هذا اليوم من سنة 2016 استيقظت مدينة بن قردان على الهجوم الارهابي الاعنف الذي وقع على تونس .

كان المجرمون يستهدفون الجنوب التونسي ويعتقدون انه جاهز لحكمهم بعد ان صوروا لهم ان ذلك متاحا ،فتسللوا بمساعدة قوى الظلام الى المدينة الآمنة فقتلوا النيام والأطفال وسيروا الدوريات الأمنية وهتفوا بمكبرات الصوت للاتحاق المواطنين بهم .

غير ان احرار المدينة من أمن وجيش ومواطنين سفهوا احلامهم ودحروهم وقتلوا منهم وأسروا.

بعد مضى ستة سنوات هل عرفنا حقيقة ما وقع ؟

الم يكن هذا العدوان يستهدف الامن الوطني وهو اعتداء خارجى مر عبر الحدود ،فلماذا لم يتعهد به القضاء العسكري وتخلى عنه لفائدة محاكم الارهاب ؟

من ساعد هؤولاء الارهابين على الدخول والتخفى مدة تجاوزت الشهر لبعضهم؟ وكيف تسنى لهم الدخول عبر الشريط العازل بسيارات مجهزة واسلحة متطورة .؟

من طمر السلاح بالجنوب بمدنين ووادي فسي وقبلي ،هل كانوا يعدون العدة لهذا الاعتداء الصارخ منذ مدة طويلة ؟

هل كانوا وحدهم ام هناك من حمى السلاح واخفاه وحرس المخازن ؟ بعض الذين تم القاء القبض عليهم وبحوزتهم مخازن السلاح لم يمضوا الا اياما قليلة وتم إطلاق سراحهم .

هل عرفنا الحقيقة كاملة بعد فى اخطر ملفات الارهاب فى العشرية السوداء له .لا أعتقد .

المدينة التي قاومت الغزاة المتامرون من الداخل والخارج لم تلقى كامل حضها ولم تتحول بقرار سياسي الى رمز كامل لمقاومة الارهاب وحتى القرار الذي اتخذ سنة 2018 فى جعل يوم 7 مارس يوما وطنيا لمقاومة الارهاب لم يفعل ولم يصدر بالرائد الرسمى الى اليوم .

القرارات المتخذة لفائدة ولاية مدنين وبن قردان تحديدا لم ترى تقدما منذ سنة 2018 .واحلام التنمية تبخرت او تكاد .

مع كل ذلك يبقى هذا اليوم مفخرة فى تاريخ تونس والعالم وتبقى مدينة بن قردان رمزا للمقاومة وسيظل شهداءها الأبرار من مدنين وامنين هم الاخيار مهما غمدوا حقهم.