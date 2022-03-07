نقابة قوات الأمن الدّاخلي تقاضي الغنّوشي.. وهذه هي العقوبات التي قد يواجهها #خبر_ عاجل

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2022/03/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي معز الدبابي، تقديم عريضة رسمية للمحكمة الابتدائية، ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يوم 24 فيفري الفارط.

وأضاف الدبابي، خلال استضافته اليوم الاثنين في استوديو شمس، أن الملف تمت إحالته يوم 25 فيفري على أنظار الوحدة المركزية للأبحاث بالحرس الوطني، مشيرا الى ان فريق الدفاع تحول اليوم للفرقة المركزية للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة، لأخذ موعد السماعات.

وقال الدبابي إن تصنيف الغنوشي للأمنيين كطغاة هي دعوة للجماعات الارهابية لتصفيتهم واستهدافهم، و”حكم بالحد”، مشيرا الى ان الأحكام في مثل هذه القضايا قد تصل الى 5 سنوات.

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