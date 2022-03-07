إنقاذ 32 مهاجرا غير نظامي بسواحل الشابة

أنقذت وحدتان بحريتان تابعتان لجيش البحر، اليوم الاثنين، 32 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، من بينهم 12 إمرأة وطفلان اثنان، قالت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ إعلامي لها، إنهم كانوا على متن مركب معطب جنوب شرق الشابة (ولاية المهدية) على بعد 18 ميلا من الساحل ويطلبون المساعدة.

وأضافت الوزارة، أنه تم إركاب الناجين على متن الوحدتين البحريتين وإنزالهم بميناء الصيد البحري بصفاقس أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وقال المهاجرين إن أعمارهم تتراوح بين خمس سنوات و35 سنة، وإنهم أبحروا خلال الليلة الفاصلة بين 06 و07 مارس الجاري، انطلاقا من سواحل العوابد (ولاية صفاقس)، بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

ويرتفع بالتالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم انقاذهم خلال 24 ساعة الأخيرة إلى أكثر من 100 مهاجر بينهم تونسيون.

وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت في بلاغ سابق أن وحدات بحرية أنقذت بمشاركة وحدات بحرية تابعة للحرس البحري، يومي 6 و7 مارس الجاري، 70 مهاجرا غير نظامي من بين 46 تونسيا والبقية من جنسيات إفريقية مختلفة.