توننداكس ينهي معاملات الاثنين على تراجع بنسبة 03ر0 بالمائة

انهى مؤشر بورصة تونس، “توننداكس”، معاملات الاثنين على تراجع بنسبة 03ر0 بالمائة، مدركا مستوى 45ر7117 نقطة، وسط حجم معاملات بقيمة 2ر6 مليون دينار، حسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم “اي تاك ” قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 4ر4 بالمائة لينهي الحصّة في حدود 710ر0 دينار، محققا حجم مبادلات بقيمة 7 الاف دينار

وصنف سهم الشركة الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية، في خانة الاسهم الاكثر ربحا خلال الحصة، ليتطور سعره بنسبة 8ر1 بالمائة لينهي الحصة في حدود 070ر4 دينار، في ظل معاملات ناهزت 478 الف دينار.

وتقهقر في المقابل سعر سهم البنك العربي لتونس بعد أن فقد 2ر4 بالمائة من قيمته، لينهي الحصة عند سعر 800ر2 دينار، وسط معاملات قدرت ب 25 الف دينار

كما تدحرج سعر سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة، بدوره، بنسبة 7ر2 بالمائة لينهي الحصّة عند سعر 420ر1 دينار، وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 40 الف دينار.

وكان سهم شركة استري للتامين واعادة التامين، الأكثر تبادلا خلال الحصّة، مستحوذا على معاملات بحجم 9ر2 مليون دينار اي بنسبة 47 بالمائة من معاملات الحصة، ولينهي الحصة عند سعر 430ر57 دينار.