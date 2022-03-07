مبروك كورشيد:” هل عرفنا الحقيقة؟.. هل أنصفتم مدينة بن قردان؟”

سعيد يصدر أمر رئاسي يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء..

حجز 19230 بيضة من أجل البيع بأسعار غير قانونية..

عاجل: الطبوبي يحسمها بخصوص موقف الاتحاد في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي..

الرابطة 1 – تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة

2022/03/07 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء (س 14):
المجموعة الاولى
في رادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي وليد الجريدي
في حمام الانف
نادي حمام الانف – امل حمام سوسة اسامة رزق الله
في المهيري
النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان ايمن النصري
في المتلوي
نجم المتلوي – اتحاد تطاوين نصر الله الجوادي
المجموعة الثانية
في سليمان (دون حضور الجمهور)
مستقبل سليمان – النادي الافريقي امير لوصيف
في باجة
الاولمبي الباجي – هلال الشابة نعيم حسني
في القيروان (لعواني)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري نضال اللطيف
في المهدية
مستقبل الرجيش – الترجي الجرجيسي محرز المالكي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn