في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء (س 14):
المجموعة الاولى
في رادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي وليد الجريدي
في حمام الانف
نادي حمام الانف – امل حمام سوسة اسامة رزق الله
في المهيري
النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان ايمن النصري
في المتلوي
نجم المتلوي – اتحاد تطاوين نصر الله الجوادي
المجموعة الثانية
في سليمان (دون حضور الجمهور)
مستقبل سليمان – النادي الافريقي امير لوصيف
في باجة
الاولمبي الباجي – هلال الشابة نعيم حسني
في القيروان (لعواني)
النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري نضال اللطيف
في المهدية
مستقبل الرجيش – الترجي الجرجيسي محرز المالكي
الرابطة 1 – تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء (س 14):