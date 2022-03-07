الرابطة 1 – تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء (س 14):

المجموعة الاولى

في رادس

الترجي الرياضي – النادي البنزرتي وليد الجريدي

في حمام الانف

نادي حمام الانف – امل حمام سوسة اسامة رزق الله

في المهيري

النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان ايمن النصري

في المتلوي

نجم المتلوي – اتحاد تطاوين نصر الله الجوادي

المجموعة الثانية

في سليمان (دون حضور الجمهور)

مستقبل سليمان – النادي الافريقي امير لوصيف

في باجة

الاولمبي الباجي – هلال الشابة نعيم حسني

في القيروان (لعواني)

النجم الساحلي – الاتحاد المنستيري نضال اللطيف

في المهدية

مستقبل الرجيش – الترجي الجرجيسي محرز المالكي