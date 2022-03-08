المهدية: حجز 4ر1 طن من السميد وأكثر من طنين ونصف من مادة البطاطا

حجزت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمهدية، مساء الاثنين، 1400 كلغ من مادة السميد المدعم.

وضبط أعوان المراقبة الاقتصادية هذه الكمية مخفية بأحد المستودعات لشخص لم يزود بها مغازاته وعرضها للبيع، ما اعتبر احتكارا وإخفاء بضاعة مدعمة.

وشملت السلع المحجوزة 647ر2 طن من مادة البطاطا من أجل عدم استظهار صاحبها بفواتير الشراء لتجري عملية إعادة ضخها بسوق الجملة.

وضمت قائمة المحجوزات، التي تمت خلال حملة واسعة، 691 علبة سجائر مجهولة المصدر تمت مصادرتها.

وكان المدير الجهوي للتجارة قد أكد، صباح اليوم في تصريح لـ”وات”، وجود نقص ملحوظ في العديد من المواد الأساسية.

وبين أن مادة الزيت المدعم مفقودة كليا منذ فترة، فيما شهد أخر الأسبوع المنقضي وبداية هذا الأسبوع غيابا للسلع الغذائية وخاصة العجين الغذائي.

وشدد على أن فرق المراقبة الجهوية توسع من عملياتها الرقابية لضرب الاحتكار والتجارة الموازية من خلال حملات متنوعة ومنها المشتركة مع الحرس الوطني والديوانة.