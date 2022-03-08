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قضيّة الإستيلاء على مساعدات جمعيّة قطر الخيريّة: الحبيب الطرخاني يكشف معطيات جديدة

2022/03/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس أيّدت قرار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 القاضي بالتخلي عن قضية الاستيلاء على مساعدات تابعة لجمعية قطر الخيرية نظرا لصبغتها الجنائية.

و أضاف الحبيب الطرخاني، في تصريح لشمس أف أم صباح اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022، أن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 7 متهمين بينهم 6 في حالة احتفاظ ومتهم واحد بحالة سراح.

وأبرز محدث شمس أف أم أن من بين المتهمين في قضية التلاعب بمساعدات جمعية قطر الخيرية مستشار سابق لدى رئاسة الجمهورية وعمدة (إمرأة) في جهة الملاسين.

ولفت الطرخاني أنه سيتم إعادة الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 لاتخاذ ما يراه وفتح بحث تحقيقي في الغرض.

وتابع الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بتونس، أن التهم عموما تتمثّل في الفساد والتلاعب بمساعدات هذه الجمعية.

هذا وشدد الحبيب الطرخاني على أن قيمة التلاعب لم تحدد بعد لكن الأكيد سيتم القيام بالإختبارات الضرورية لتحديدها.

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