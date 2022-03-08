بنزرت: الغاء الاضراب المبرمج ليوم 10 مارس بالشركة التونسية لمواد التزييت بجرزونة

قرر الطرف النقابي بالشركة التونسية لمواد التزييت بجرزونة، والمنضوي تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، الغاء الاضراب عن العمل المبرمج يوم الخميس المقبل 10 مارس الجاري، وذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم الثلاثاء بمقر الولاية

وجاء وفق نص محضر جلسة الاجتماع، تحصل صحفي “وات” على نسخة منه، تعهد الإدارة بصرف المنحة الاستثنائية للعمال الذين اسهموا في إعادة المصنع للعمل اثر الحريق الذي كان نشب في شهر نوفمبر من سنة 2020 ، وذلك قبل موفي الشهر الحالي (مارس 2022).

كما تم الاتفاق بين الطرفين الإداري والنقابي على عقد جلسات تفاوض بشان بقية المسائل الإدارية العالقة مع تأكيد الطرف الإداري على انفتاحه على الحوار مع الطرف الاجتماعي كلما دعت الحاجة وتوفرت الظروف الملائمة، حسب ما جاء في ذات المحضر.

يذكر ان اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح اشرف على فعالياتها المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني بمساعدة رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت سنية النوي وحضور كل من عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سامي السيد وعدد من أعضاء النقابة الأساسية بالمصنع برئاسة الكاتبة العامة رحاب بوحديدة والرئيس المدير العام للمؤسسة حمدي قزقز رفقة عدد من الاعضاء الإداريين.