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بن عروس: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/03/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من اجمالي 47 عينة تحليل رفعتها الوحدات الصحية المعنية بأخذ العينات، اول أمس الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة إلى 49164 إصابة مؤكدة.

ووفقا لمعطيات هذا التحيين انخفض عدد الحالات النشيطة إلى 267 حالة، كما انخفض عدد المقيمين في أسرّة الاوكسيجين بالمستشفى الجهوي بالياسمينات إلى مقيمين اثنين بعد تماثل ثلاثة مصابين للشفاء.

ولم تسجل الجهة أي جهة حالة وفاة جديدة ليبقى إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في حدود 1189 حالة وفاة.

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