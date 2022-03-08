باجة: تسجيل حالة وفاة و22 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

ارتفع عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس “كورونا” بولاية باجة الى 735 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة امس الاثنين لرجل من نفزة عمره 83 سنة.

كما كشفت التحاليل الفيروسية، عن وجود 22 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” بالجهة من جملة128 عينة بنسبة تحاليل ايجابية بلغت 17,18 بالمائة.

وتتوزع الاصابات الجديدة على مناطق باجة المدينة (10 اصابات) ومجاز الباب (2 اصابتان) وتستور(3 اصابات) ونفزة(اصابتان) وتبرسق (اصابة واحدة) وتيبار (اصابتان) وعمدون(اصابتان) ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة الى 25685 اصابة من جملة 67029 تحليلا تم اجراؤها .

ولوحظ انخفاض فى نسبة التحاليل الايجابية التى بلغت اكثر من 17 بالمائة مقارنة باكثر من 20 بالمائة خلال الاسبوع المنقضي ومقارنة ب38 بالمائة اوائل فيفري المنقضي.

وسجل انخفاض فى عدد الاصابات لكل 100 الف ساكن التى وصلت الى 113 لكل 100 الف ساكن بكامل الولاية وارفعها بمعتمدية تيبار التى سجلت 153 اصابة لكل 100 الف ساكن وبمدينة باجة التى سجلت 123 اصابة لكل 100 الف ساكن مقارنة باكثر من 1400 اصابة لكل 100 الف ساكن فى موفي جانفي المنقضي، فى حين بقيت اغلب معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى يوم امس ذات مستوى انذار “مرتفع جدا” للاصابة بفيروس “كورونا” بوجود عدد من الاصابات يفوق ال100 اصابة لكل 100 الف ساكن .